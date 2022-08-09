«Болонья» вышла во второй раунд Кубка Италии

В матче 1-го раунда Кубка Италииодержала домашнюю победу над— 1:0.

Единственный мяч в матче забил нападающий хозяев Никола Сансоне на 64-й минуте.

Футбол. Италия. Кубок Болонья — Cosenza 1:0 Гол: 1:0 Никола Сансоне (65')

В другом матче «Кремонезе» одержал домашнюю победу над «Тернаной» — 3:2.

На 15-й минуте встречи защитник «Тернаны» Лука Богдан поразил свои ворота, а через семь минут нападающий Давид Окереке удвоил преимущество «Кремонезе».

На 54-й минуте форвард гостей Пьетро Ровалья отквитал один мяч, а через три минуты полузащитник «Тернаны» Антонио Палумбо сравнял счёт.

На 60-й минуте победный для хозяев гол забил защитник Джакомо Квальята.

Футбол. Италия. Кубок Кремонезе — Тернана 3:2 Голы: 1:0 Лука Богдан (автогол) (15'), 2:0 Давид Окереке (22'), 2:1 Pietro Rovaglia (54'), 2:2 Antonio Palumbo (57'), 3:2 Джакомо Квальята (60')

Действующим обладателем Кубка Италии является миланский «Интер».