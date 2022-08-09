ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрилинг ХоланнСенегальский стоппер и скандинавский бомбардир. 5 лучших дебютов 1-го тура АПЛ
  • 00:58
    • Источник: Писарев сменит Юрана в «Химках»
  • 21:14
    • Источник: Юран — кандидат на пост главного тренера «Урала»
  • 20:49
    • Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Антони Модеста
  • 20:36
    • «Интер» объявил об уходе Алексиса Санчеса
  • 19:58
    • «Рубин» в меньшинстве упустил победу над «Нефтехимиком»
    Все новости спорта

    «Болонья» вышла во второй раунд Кубка Италии

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Болонья
    В матче 1-го раунда Кубка Италии «Болонья» одержала домашнюю победу над «Козенцей» — 1:0.

    «Болонья»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Болонья»

    Единственный мяч в матче забил нападающий хозяев Никола Сансоне на 64-й минуте.

    Футбол. Италия. Кубок
    Болонья — Cosenza 1:0
    Гол: 1:0 Никола Сансоне (65')

    В другом матче «Кремонезе» одержал домашнюю победу над «Тернаной» — 3:2.

    На 15-й минуте встречи защитник «Тернаны» Лука Богдан поразил свои ворота, а через семь минут нападающий Давид Окереке удвоил преимущество «Кремонезе».

    На 54-й минуте форвард гостей Пьетро Ровалья отквитал один мяч, а через три минуты полузащитник «Тернаны» Антонио Палумбо сравнял счёт.

    На 60-й минуте победный для хозяев гол забил защитник Джакомо Квальята.

    Футбол. Италия. Кубок
    Кремонезе — Тернана 3:2
    Голы: 1:0 Лука Богдан (автогол) (15'), 2:0 Давид Окереке (22'), 2:1 Pietro Rovaglia (54'), 2:2 Antonio Palumbo (57'), 3:2 Джакомо Квальята (60')

    Действующим обладателем Кубка Италии является миланский «Интер».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ференцварош» вырвет путёвку в плей-офф ЛЧ?
  • «Ференцварош» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Забьёт ли «Шериф» свой гол в Чехии?
  • «Виктория» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • ПСВ оставит Головина без Лиги чемпионов?
  • «ПСВ» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.47
  • Экспресс дня 9 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Ференцварош — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Виктория — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч ПСВ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.12
  • Прогноз на матч Штурм — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Урава — Нагоя
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Йокогама Маринос — Санфречче Хиросима
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Серезо Осака
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сувон Сити — Чонбук Хендай Моторс
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры