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    Семин об уходе Шалимова из «Урала»: Он сделал все правильно

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    Известный российский специалист Юрий Семин высказался об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера «Урала».

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    В понедельник «Урал» объявил об отставке Игоря Шалимова, под руководством которого команда не набрала ни одного очка в четырех первых матчах РПЛ.

    «Это обоюдное решение со стороны руководства клуба и тренера. Когда нет результатов, всегда вина ложится на тренера. Хороший тренер всегда берет ответственность за результат.

    Шалимов сам для себя принял это решение, как это происходит во всем мире. Как это подобает серьезным, хорошим специалистам, он сделал все правильно. Они не ждут, когда их уволят, а сами признают свои ошибки и то, что уже не могут дать все необходимое клубу», — приводит слова Семина «РБК Спорт».

    Напомним, временно исполняющим обязанности главного тренера «Урала» назначен бывший помощник Шалимова Евгений Аверьянов.

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