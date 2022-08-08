«Рубин» в меньшинстве упустил победу над «Нефтехимиком»

Счет уже на 2-й минуте открыли казанцы. Виталий Лисакович на левой половине поля выиграл борьбу за мяч у Бердникова, убежал на левый угол штрафной площади и очень хорошо пробил низом под правую штангу, Обухов ничего не смог поделать.
На 49-й минуте счет сравнялся. Уридия совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади. Роман Денисов остался там совсем один и здорово пробил в падении через себя точно под левую штангу.
На 57-й минуте казанцы остались в меньшинстве. Олег Иванов в борьбе за мяч на своей половине поля неудачно вытянул ногу вперёд и попал точно в колено шипами Уридии. Роман Галимов показал капитану «Рубина» прямую красную карточку.
На 68-й минуте «Рубин» вновь повел. Фамейе при проходе вперёд по правой половине поля отыгрался с Зотовым, который был у радиуса штрафной площади. Джоэль с правого угла штрафной площади прекрасно пробил под левую девятку, Обухов ничего не смог поделать.
На 76-й минуте Бердников прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Грицаенко головой выбил мяч на левый угол штрафной площади, где Котов здорово набежал на мяч и в касание сильно пробил в дальний угол ворот.
«Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав пять очков. «Нефтехимик» располагается на девятом месте, также с 5 очками.
В следующем туре 15 августа «Рубин» примет «Кубань», а «Нефтехимик» днем ранее сыграет на выезде с «Аланией».