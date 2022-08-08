«Рубин» в меньшинстве упустил победу над «Нефтехимиком»

Нижнекамскийна своем поле сыграл вничью с казанским(2:2) в матче 4-го тура Первой лиги.

Счет уже на 2-й минуте открыли казанцы. Виталий Лисакович на левой половине поля выиграл борьбу за мяч у Бердникова, убежал на левый угол штрафной площади и очень хорошо пробил низом под правую штангу, Обухов ничего не смог поделать.

На 49-й минуте счет сравнялся. Уридия совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади. Роман Денисов остался там совсем один и здорово пробил в падении через себя точно под левую штангу.

На 57-й минуте казанцы остались в меньшинстве. Олег Иванов в борьбе за мяч на своей половине поля неудачно вытянул ногу вперёд и попал точно в колено шипами Уридии. Роман Галимов показал капитану «Рубина» прямую красную карточку.

На 68-й минуте «Рубин» вновь повел. Фамейе при проходе вперёд по правой половине поля отыгрался с Зотовым, который был у радиуса штрафной площади. Джоэль с правого угла штрафной площади прекрасно пробил под левую девятку, Обухов ничего не смог поделать.

На 76-й минуте Бердников прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Грицаенко головой выбил мяч на левый угол штрафной площади, где Котов здорово набежал на мяч и в касание сильно пробил в дальний угол ворот.

Футбол. Россия. ФНЛ Нефтехимик — Рубин 2:2 Голы: 0:1 Lisakovich V. (2'), 1:1 Denisov R. (49'), 1:2 Fameyeh J. (68'), 2:2 Kotov P. (76') Нефтехимик: Obukhov I., Berdnikov A. (Sitdikov M., 88'), Bezrukov R. (Dvoretskov F., 69'), Denisov R. (Shkolik I., 69'), Galiulin V. (Laikin M., '), Kalugin N., Kotik A. (Terekhov A., 70'), Kotov P., Moskvichev V., Shiryaev M., Uridia M. Рубин: Dyupin Y., Chuperka V. (Saplinov A., 54'), Fameyeh J. (Bakaev S., 83'), Gritsaenko A., Ivanov O., Kabutov D., Kosarev K. (Apshatsev M., 54'), Lisakovich V., Martynovich A., Samoshnikov I., Zotov A. Предупреждения: Kabutov D. (47'), Kalugin N. (77'), Apshatsev M. (78'), Berdnikov A. (88'), Dvoretskov F. (89'), Shkolik I. (89'), Samoshnikov I. (90+3') Удаление: Ivanov O. (57')

«Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав пять очков. «Нефтехимик» располагается на девятом месте, также с 5 очками.

Календарь и таблица ФНЛ

В следующем туре 15 августа «Рубин» примет «Кубань», а «Нефтехимик» днем ранее сыграет на выезде с «Аланией».