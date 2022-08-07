Шалимов о возможной отставке: Думаю, в понедельник что-то произойдет. Я готов

Главный тренер «Урала»отреагировал на слухи о том, что в ближайшие дни он будет уволен.

«Урал» не набрал ни одного очка в первых четырех турах чемпионата России.

«Мы решим. Я думаю, что в понедельник будет все понятно.

Прошлый сезон закончили достаточно ярко, а то, что так стартовали в новом… Все это неожиданно. В предсезонке ничего не предвещало такого неудачного начала. Но что есть, то есть.

Думаю, в понедельник что-то произойдет, наверное. Послушайте, четыре игры, ноль очков — такой результат. Я готов. В понедельник встречаемся с руководством и посмотрим», — приводит слова Шалимова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что в случае отставки Игоря Шалимова новым главным тренером «Урала» может стать Магомед Адиев.