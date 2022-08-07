«Болонья» опровергла информацию о переходе игрока «Ромы»

Спортивный директор «Болоньи»опроверх слухи о возможном переходев клуб на правах аренды.

«Нет, информация о том, что Шомуродов на правах аренды перейдет в Болонью с правом выкупа в 10 миллионов евро — неправда», — сказал Сартори «СЭ».

Шомуродов — воспитанник узбекского клуба «Машал». Транзитом через «Бунёдкор» летом 2017 года он перешёл в «Ростов», за который выступал три сезона. В октябре 2020-го Эльдор был продан в «Дженоа» за € 7,5 млн, а через год — в «Рому».

Под руководством Жозе Моуринью нападающий провёл 40 встреч во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами.