Тренер «Брайтона»: Мы не хотели терять Марка, но желаем ему удачи в будущем

Главный тренер «Брайтона»прокомментировал трансфер защитникав «Челси».

«Мы не хотели терять Марка, но он хотел получить возможность играть в Лиге чемпионов, чтобы попасть в состав сборной Испании на чемпионат мира.

Конечно, мы расстроены, что Марк уходит, но мы желаем ему удачи в будущем. Он провёл отличный первый сезон в Премьер-лиге, заслуженно получив награду лучшего игрока команды. Работать с ним эти 12 месяцев было сплошным удовольствием», — приводит слова Поттера Sky Sports.

Ранее «Челси» объявил о трансфере испанца и контракте на 6 лет.