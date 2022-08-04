Диего Коста может продолжить карьеру в «Райо Вальекано»

Бывший нападающий «Атлетико» и «Челси»вернется в Испанию, сообщает AS

По данным источника, в подписании Косты заинтересован «Райо Вальекано». Стороны уже ведут переговоры о заключении контракта.

В то же время, не все в «Райо» согласны с подписанием Косты. В частности, даже главный тренер Андони Ираола не уверен, что Диего — тот игрок, который нужен клубу в настоящий момент.

Последним клубом Косты был бразильский «Атлетико Минейро», который он покинул в начале 2022 года. Уже более полугода Диего находится в статусе свободного агента.