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    Талалаев назвал произволом свое удаление в матче с «Сочи»

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    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев раскритиковал судейство матча 3-го тура с «Сочи» (1:2).

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    Специалист пообещал, что подаст протест после того, как его удалили с бровки в концовке первого тайма.

    «Никакого конфликта [с арбитрами] не было. Я назову это произволом, и я готов выступать на ЭСК РФС. Не хочу сейчас "поливать", но я считаю, что мы сегодня играли в футбол по разным правилам.

    Судья меня удалил, потому что боковой подбежал и сказал помощнику: "Удаляйте". Я говорю: "На каком основании вы меня хотите удалять?" Я не ругался матом, не предъявлял претензии. Я спросил, почему по-разному судят наши команды.

    Как боковой арбитр может просто прибежать и сказать "Удаляйте его", тем более с матом? Запись же есть. Мне просто интересно, что скажут на это.

    Мы сейчас подготовим протест, думаю, руководство меня в этом поддержит. Приготовим все [спорные] моменты, и я поеду на ЭСК.

    Я не критикую судей, потому что у нас это запрещено, я конкретно делаю заявление о том, что, на мой взгляд, сегодня у команд был разный допуск по ведению этого матча.

    Один эпизод с Тереховым, когда дважды за минуту он втыкается в наших футболистов, и это прощается.

    Моя команда играла достаточно хорошо, мы могли забить второй гол. Да, ошибки есть, мы использовали разные схемы», — сказал Талалаев «Матч ТВ».

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