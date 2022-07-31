Талалаев назвал произволом свое удаление в матче с «Сочи»

Главный тренерраскритиковал судейство матча 3-го тура с(1:2).

Специалист пообещал, что подаст протест после того, как его удалили с бровки в концовке первого тайма.

«Никакого конфликта [с арбитрами] не было. Я назову это произволом, и я готов выступать на ЭСК РФС. Не хочу сейчас "поливать", но я считаю, что мы сегодня играли в футбол по разным правилам.

Судья меня удалил, потому что боковой подбежал и сказал помощнику: "Удаляйте". Я говорю: "На каком основании вы меня хотите удалять?" Я не ругался матом, не предъявлял претензии. Я спросил, почему по-разному судят наши команды.

Как боковой арбитр может просто прибежать и сказать "Удаляйте его", тем более с матом? Запись же есть. Мне просто интересно, что скажут на это.

Мы сейчас подготовим протест, думаю, руководство меня в этом поддержит. Приготовим все [спорные] моменты, и я поеду на ЭСК.

Я не критикую судей, потому что у нас это запрещено, я конкретно делаю заявление о том, что, на мой взгляд, сегодня у команд был разный допуск по ведению этого матча.

Один эпизод с Тереховым, когда дважды за минуту он втыкается в наших футболистов, и это прощается.

Моя команда играла достаточно хорошо, мы могли забить второй гол. Да, ошибки есть, мы использовали разные схемы», — сказал Талалаев «Матч ТВ».