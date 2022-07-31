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    «Ювентус» заинтересован в подписании защитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича

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    Туринский «Ювентус» нацелился на подписание звездного хавбека «Лацио» и сборной Сербии Сергея Милинковича-Савича.

    Сергей Милинкович-Савич
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    Сергей Милинкович-Савич

    По информации Corriere dello Sport, в Турине хотят укрепить центральную линию из-за череды травм в обойме «старой синьоры»: Поль Погба пропустит первую часть отрезка нового сезона вплоть до конца года, а Уэстон Маккенни из-травмы плеча не сможет принять участие в матчах за свою команду ещё как минимум месяц.

    Сообщается, что «Лацио» не намерен продавать Милинковича-Савича меньше чем за € 60 млн. Ранее итальянским СМИ стало известно, что полузащитники Артур и Адриен Рабьо могут покинуть «Ювентус» этим летом — в таком случае у клуба будут деньги на приобретение серба.

    Контракт игрока с «Лацио» действует до конца следующего сезона. Напомним, Милинкович-Савич выступает за «бело-голубых» с 2015 года.

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