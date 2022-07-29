Клопп: «Ман Сити» заслужил победу в АПЛ. Задача «Ливерпуля» теперь — начать гонку заново

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал прошедший сезон АПЛ и чемпионское противостояние с «Манчестер Сити».

«Невозможно уважать "Манчестер Сити" сильнее, чем это делаем мы. Они чемпионы, и мы можем гордиться тем, что боролись до конца. "Манчестер Сити" заслужил победу в АПЛ. Задача "Ливерпуля" теперь — начать гонку заново.

Но до этого момента — еще неделя. Сейчас речь о другом. Сейчас мы должны насладиться достижениями прошлого сезона и продолжить подготовку, чтобы быть на максимуме на старте сезона. Речь идет и о стремлении взять трофей, который, как я знаю, "Ливерпуль" довольно давно не брал.

Мы ничего не можем гарантировать — особенно против "Сити". Но могу пообещать, что мы очень постараемся», — написал Клопп для программки к матчу против «Ман Сити».

30 июля «Ливерпуль» сыграет против «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии. Начало встречи в 19.00 мск.