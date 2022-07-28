Зделар: Моей целью в ЦСКА станет вернуть клуб в Лигу чемпионов

Новичокпрокомментировал свой переход в московский клуб из белградского

«Первая мысль, которая у меня появилась, что это братский клуб "Партизана", и что за ЦСКА играло и играет много сербов. Также я подумал, что это большой шаг вперед для меня и отличная возможность показать, на что я способен.

Я с детства мечтал играть за "Партизан", поэтому мне не пришлось долго думать, чтобы приехать сюда и играть за братский клуб.

Я много раз разговаривал с Зораном Тошичем и Бибрасом Натхо об их игре за ЦСКА и достижениях здесь. Они рассказывали только положительное. Говорили, что здесь прекрасно. Говорили: "Не раздумывай, тебе нужно ехать в ЦСКА". Говорили, что это большой шаг вперед.

Наличие в команде Милана Гайича сделало мое решение еще более легким. Мы много говорили о клубе, и он сказал: "Все в порядке, приезжай".

Физика и выносливость действительно одни из моих самых сильных качеств. Я сыграл очень много матчей за последние 4-5 сезонов. Но это не все мои сильные стороны. Хочу начать играть за ЦСКА как можно скорее.

Думаю, что моей целью здесь станет вернуть клуб в Лигу чемпионов. Туда, где он заслуживает быть. Я сделаю все, чтобы помочь команде, и надеюсь, команда поможет мне, и вместе мы сможем завоевать трофеи», — сказал опорный полузащитник клубной пресс-службе.

Напомним, российские клубы были отстранены УЕФА от турниров под эгидой организации, включая Лигу чемпионов.