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    «Спартаку» дважды предлагали подписать Черышева, клуб отказался

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    Московский «Спартак» не заинтересован в приглашении полузащитника Дениса Черышева, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Денис Черышев
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    Денис Черышев

    По информации издания, представители игрока дважды предлагали московскому клубу подписать его. Руководство красно-белых приняло решение не приглашать 31-летнего хавбека.

    Черышев в настоящее время находится в статусе свободного агента, покинув летом «Валенсию».

    В соцсетях он сообщил, что поддерживает форму индивидуально и рассматривает предложения от нескольких клубов.

    Черышев выступал за «Валенсию» с июля 2019 года. В минувшем сезоне россиянин принял участие в 20 матчах, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.

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