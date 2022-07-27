«Спартаку» дважды предлагали подписать Черышева, клуб отказался

Московскийне заинтересован в приглашении полузащитникасообщает «Спорт-Экспресс»

По информации издания, представители игрока дважды предлагали московскому клубу подписать его. Руководство красно-белых приняло решение не приглашать 31-летнего хавбека.

Черышев в настоящее время находится в статусе свободного агента, покинув летом «Валенсию».

В соцсетях он сообщил, что поддерживает форму индивидуально и рассматривает предложения от нескольких клубов.

Черышев выступал за «Валенсию» с июля 2019 года. В минувшем сезоне россиянин принял участие в 20 матчах, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.