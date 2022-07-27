Судья помог «Спартаку» победить «Краснодар», считает Быстров

Бывший футболист сборной Россииоценил судейство в матче 2-го тура РПЛ, в которомразгромилсо счётом 4:1.

«Определённая неожиданность есть, но она отменяется, учитывая то, что произошло удаление. Если наши судьи будут за такое удалять, то не знаю, что будет дальше в чемпионате.

Арбитр убил интригу этого матча. И после удаления непонятно было, как можно продолжать играть в футбол.

Причём Левников — отличный судья, и почему VAR не вмешался и не стал смотреть тот эпизод…

У "Спартака" собраны исполнители более квалифицированные, поэтому то, что они обыграли "Краснодар", — ничего удивительного.

Но они это должны делать без помощи судей! Подарков от Кирилла Левникова быть не должно. Может, он увидел тот эпизод с другой стороны или с вертолёта. Этого делать нельзя.

В прошлом туре Безбородов не удалил игрока "Ахмата" за более явное нарушение. И уже в следующем туре квалифицированный арбитр, отсудивший отлично финал Кубка России, делает такое удаление…

"Краснодар" ищет себя. У команды есть проблемы. Тот коллектив, который заканчивал сезон, мне нравился больше, чем тот, который есть сейчас. Причём разница — в футболистах.

Но по последней игре судить трудно, потому что судья помог "Спартаку". Продолжись игра одиннадцать на одиннадцать, неизвестно, как еще всё закончилось бы», — цитирует Быстрова «Советский спорт».