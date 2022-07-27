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    Судья помог «Спартаку» победить «Краснодар», считает Быстров

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    Бывший футболист сборной России Владимир Быстров оценил судейство в матче 2-го тура РПЛ, в котором «Спартак» разгромил «Краснодар» со счётом 4:1.

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    «Определённая неожиданность есть, но она отменяется, учитывая то, что произошло удаление. Если наши судьи будут за такое удалять, то не знаю, что будет дальше в чемпионате.

    Арбитр убил интригу этого матча. И после удаления непонятно было, как можно продолжать играть в футбол.

    Причём Левников — отличный судья, и почему VAR не вмешался и не стал смотреть тот эпизод…

    У "Спартака" собраны исполнители более квалифицированные, поэтому то, что они обыграли "Краснодар", — ничего удивительного.

    Но они это должны делать без помощи судей! Подарков от Кирилла Левникова быть не должно. Может, он увидел тот эпизод с другой стороны или с вертолёта. Этого делать нельзя.

    В прошлом туре Безбородов не удалил игрока "Ахмата" за более явное нарушение. И уже в следующем туре квалифицированный арбитр, отсудивший отлично финал Кубка России, делает такое удаление…

    "Краснодар" ищет себя. У команды есть проблемы. Тот коллектив, который заканчивал сезон, мне нравился больше, чем тот, который есть сейчас. Причём разница — в футболистах.

    Но по последней игре судить трудно, потому что судья помог "Спартаку". Продолжись игра одиннадцать на одиннадцать, неизвестно, как еще всё закончилось бы», — цитирует Быстрова «Советский спорт».

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