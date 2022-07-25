СМИ: «Челси» готов выйти из переговоров по Кунде

Лондонскийготов отказаться от борьбы за подписание защитника, сообщает The Guardian

Английский клуб опасается, что «Барселона» его опередит в борьбе за француза, и для того, чтобы не терять время зря, рассматривает возможность прекращения переговоров.

Если в ближайшее время не будет заметного прогресса, лондонцы готовы переключиться на другие варианты.

Как сообщает издание, еще один фактор, влияющий на желание «синих» отказаться от борьбы за Кунде, — это рост футболиста, составляющий 178 см.

По мнению главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, этого может быть недостаточно для АПЛ.