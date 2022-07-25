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    СМИ: «Челси» готов выйти из переговоров по Кунде

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    Лондонский «Челси» готов отказаться от борьбы за подписание защитника «Севильи» Жюля Кунде, сообщает The Guardian.

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    Английский клуб опасается, что «Барселона» его опередит в борьбе за француза, и для того, чтобы не терять время зря, рассматривает возможность прекращения переговоров.

    Если в ближайшее время не будет заметного прогресса, лондонцы готовы переключиться на другие варианты.

    Как сообщает издание, еще один фактор, влияющий на желание «синих» отказаться от борьбы за Кунде, — это рост футболиста, составляющий 178 см.

    По мнению главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, этого может быть недостаточно для АПЛ.

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