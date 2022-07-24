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    Юран: В матче с «Пари НН» нужно было выступить стратегически грамотно

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    Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (3:0).

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Тяжело играть в жару, и неправильно требовать от футболистов яркой игры. Нужно было выступить стратегически грамотно. Мы готовились к этому матчу, знали погодные условия, сам играл в такую погоду.

    "Пари НН" — очень организованная команда, силовая. С "Локомотивом" они продемонстрировали свой настрой и желание цепляться за очки. Нам нужно было терпеть в этом матче, быть дисциплинированными.

    Нашли свои моменты, заставили ошибиться соперника. В конце прибавили — хорошо, что команда готова физически.

    Поблагодарил ребят после матча, сказал, что они молодцы, терпели, жили результатом. Идем дальше, готовимся к выезду в Ростов-на-Дону.

    С чем связан уход Лоуренса Николаса из клуба? Вас просили задать этот вопрос на пресс-конференции? Если попросили, то отвечу: я нашел игрока лучше», — заявил Юран клубной пресс-службе.

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