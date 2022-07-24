Юран: В матче с «Пари НН» нужно было выступить стратегически грамотно

Главный тренерпрокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ с(3:0).

«Тяжело играть в жару, и неправильно требовать от футболистов яркой игры. Нужно было выступить стратегически грамотно. Мы готовились к этому матчу, знали погодные условия, сам играл в такую погоду.

"Пари НН" — очень организованная команда, силовая. С "Локомотивом" они продемонстрировали свой настрой и желание цепляться за очки. Нам нужно было терпеть в этом матче, быть дисциплинированными.

Нашли свои моменты, заставили ошибиться соперника. В конце прибавили — хорошо, что команда готова физически.

Поблагодарил ребят после матча, сказал, что они молодцы, терпели, жили результатом. Идем дальше, готовимся к выезду в Ростов-на-Дону.

С чем связан уход Лоуренса Николаса из клуба? Вас просили задать этот вопрос на пресс-конференции? Если попросили, то отвечу: я нашел игрока лучше», — заявил Юран клубной пресс-службе.