«Локомотив» — «Ростов»: счет матча 2:2, обзор голов

Гости открыли счет в матче уже на 4-й минуте. Уткин вырезал подачу со штрафного, Комличенко легко оторвался от Едвая и головой переправил мяч в дальний угол — Худяков не дотянулся.
«Локо» отыгрался на 35-й минуте, когда Алексей Миранчук реализовал пенальти, назначенный за то, что Прохин заплёл ногу Изидору.
На 65-й минуте хозяева остались в меньшинстве — Алексис Бека-Бека получил две желтые карточки за 15 минут и покинул поле.
А на 88-й минуте ростовчане снова повели. Глебов сделал заброс из глубины — Худяков вышел из ворот и грубо ошибся, не добравшись до мяча, а Уткин с острого угла поразил пустые ворота.
«Локо» ушел от поражения на второй добавленной минуте. Москвичи выиграли борьбу перед чужой штрафной, Живоглядов мягко навесил, Марадишвили принял мяч на грудь, сложился и нанёс удар в падении через себя в нижний угол.
Железнодорожники с двумя очками располагаются на 11-й позиции турнирной таблицы РПЛ. Дончане находятся на 10-й строчке, имея в своем активе такое же количество очков.
В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с петербургским «Зенитом» (30 июля), а «Ростов» примет дома подмосковные «Химки» (31 июля).