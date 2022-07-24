«Локомотив» — «Ростов»: счет матча 2:2, обзор голов

Московскийна своем поле сыграл вничью с(2:2) в матче 2-го тура чемпионата России по футболу.

Гости открыли счет в матче уже на 4-й минуте. Уткин вырезал подачу со штрафного, Комличенко легко оторвался от Едвая и головой переправил мяч в дальний угол — Худяков не дотянулся.

«Локо» отыгрался на 35-й минуте, когда Алексей Миранчук реализовал пенальти, назначенный за то, что Прохин заплёл ногу Изидору.

На 65-й минуте хозяева остались в меньшинстве — Алексис Бека-Бека получил две желтые карточки за 15 минут и покинул поле.

А на 88-й минуте ростовчане снова повели. Глебов сделал заброс из глубины — Худяков вышел из ворот и грубо ошибся, не добравшись до мяча, а Уткин с острого угла поразил пустые ворота.

«Локо» ушел от поражения на второй добавленной минуте. Москвичи выиграли борьбу перед чужой штрафной, Живоглядов мягко навесил, Марадишвили принял мяч на грудь, сложился и нанёс удар в падении через себя в нижний угол.

РПЛ. 2-й тур Локомотив — Ростов 2:2 (1:1, 1:1) Голы: 0:1 — 4 Комличенко, 1:1 — 35, пенальти Миранчук, 1:2 — 88 Уткин, 2:2 — 90 МарадишвилиЛокомотив: Худяков, Живоглядов, Едвай, Фассон (Магкеев, 46), Ненахов (Тикнизян, 64), Миранчук (Игнатьев, 83), Баринов, Керк, Бека-Бека, Камано (Куликов, 68), Изидор (Марадишвили, 83)Ростов: Песьяков, Сильянов (Лангович, 84), Осипенко, Прохин (Мелехин, 78), Чернов, Уткин, Глебов, Миронов (Щетинин, 72), Тугарев (Байрамян, 46), Полоз (Голенков, 78), КомличенкоПредупреждения: Полоз (30), Прохин (34), Миранчук (36), Бека-Бека (50), Миронов (65), Едвай (90), Куликов (90), Изидор (90), Марадишвили (90)Удаление: Бека-Бека (65)

Железнодорожники с двумя очками располагаются на 11-й позиции турнирной таблицы РПЛ. Дончане находятся на 10-й строчке, имея в своем активе такое же количество очков.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с петербургским «Зенитом» (30 июля), а «Ростов» примет дома подмосковные «Химки» (31 июля).