ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси мог бы остаться в «Барселоне» при другом сценарииЧто если бы «Барселона» никого не покупала семь лет
  • 15:57
    • Анастасия Потапова не смогла выйти в финал турнира в Гамбурге , проиграв Анетт Контавейт
  • 15:43
    • Джованни Симеоне в скором времени перейдет в «Наполи»
  • 15:23
    • «Химки» расторгли контракт с полузащитником Лоуренсом Николасом
  • 14:56
    • Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич успешно прооперирован в Лионе
  • 14:32
    • Эрик тен Хаг отказался продавать Антони Марсьяля, игрок остается в «МЮ»
    Все новости спорта

    В форварде «Боруссии М» Алассане Плеа заинтересованы два клуба Лиги 1

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Футбол Германии Бундеслига Боруссия М Футбол Франции Лига 1 Марсель Ницца Трансферы
    Форварда мёнхенгладбахской «Боруссии» Алассана Плеа интересует возвращение во французскую Лигу 1, сообщает L’Équipe. В игроке заинтересованы «Марсель» и «Ницца».

    Алассан Плеа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алассан Плеа

    Плеа, у которого через год закончится контракт с «Боруссией Мёнхенгладбах», отклонил предложение клуба о продлении. Игрок заинтересован в возвращении во Францию, и его привлекают варианты марсельского «Олимпика» и «Ниццы».

    Алассан в прошлом сезоне в составе «жеребят» провёл 33 матча, в которых отличился 10 мячами и восемью результативными передачами, также форвард получил четыре жёлтых карточки.

    Игрок вызывался в состав сборной Франции, за которую он сыграл один матч, не отметившись результативными действиями.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Зенит» безвыигрышную серию в РПЛ?
  • «Зенит» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Остался ли у шведок боезапас после разгрома Португалии?
  • Швеция — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Боруссия» и «Вильярреал» покажут результативный футбол
  • «Боруссия» Дортмунд — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.73
  • Экспресс дня 22 июля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Швеция — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Рома — Ницца
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Порту — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры