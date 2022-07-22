В форварде «Боруссии М» Алассане Плеа заинтересованы два клуба Лиги 1

Алассан Плеа Фото: globallookpress.com
Плеа, у которого через год закончится контракт с «Боруссией Мёнхенгладбах», отклонил предложение клуба о продлении. Игрок заинтересован в возвращении во Францию, и его привлекают варианты марсельского «Олимпика» и «Ниццы».
Алассан в прошлом сезоне в составе «жеребят» провёл 33 матча, в которых отличился 10 мячами и восемью результативными передачами, также форвард получил четыре жёлтых карточки.
Игрок вызывался в состав сборной Франции, за которую он сыграл один матч, не отметившись результативными действиями.