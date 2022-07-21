«Брайтон» отклонил предложение «Манчестер Сити» по полузащитнику Марку Кукурелье

«Брайтон» отказался продавать испанского защитникав «Манчестер Сити» по первому запросу, сообщает The Athletic

По информации источника, «горожане» предложили 30 миллионов фунтов за 23-летнего испанца. «Брайтон» отказался расставаться с игроком за эту сумму. «Чайки» хотят получить за футболиста 50 миллионов фунтов.

Сообщается, что «Манчестер Сити» готов сделать новое предложение и немного увеличить сумму, но хочет, чтобы «Брайтон» снизил свои запросы. В ином случае действующий чемпион Англии откажется от идеи подписать Кукурелью и начнет поиски более дешевого кандидата на позицию левого защитника.

В прошлом сезоне Кукурелья забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 25,2 миллиона фунтов.