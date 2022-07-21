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    «Брайтон» отклонил предложение «Манчестер Сити» по полузащитнику Марку Кукурелье

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    «Брайтон» отказался продавать испанского защитника Марка Кукурелью в «Манчестер Сити» по первому запросу, сообщает The Athletic.

    Марк Кукурелье
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    Марк Кукурелье

    По информации источника, «горожане» предложили 30 миллионов фунтов за 23-летнего испанца. «Брайтон» отказался расставаться с игроком за эту сумму. «Чайки» хотят получить за футболиста 50 миллионов фунтов.

    Сообщается, что «Манчестер Сити» готов сделать новое предложение и немного увеличить сумму, но хочет, чтобы «Брайтон» снизил свои запросы. В ином случае действующий чемпион Англии откажется от идеи подписать Кукурелью и начнет поиски более дешевого кандидата на позицию левого защитника.

    В прошлом сезоне Кукурелья забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 25,2 миллиона фунтов.

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