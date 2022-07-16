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    Голкипер «Химок» Лантратов опроверг слухи об интересе «Зенита»

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    Вратарь «Химок» Илья Лантратов прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита».

    Илья Лантратов
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    Илья Лантратов

    «Я остаюсь в "Химках". Интерес "Зенита"? Они ничего не предлагали. От других команд тоже никакого интереса не было. Останусь ли я на сто процентов в "Химках" в новом сезоне? Я ничего не могу заявлять», — сказал Лантратов «СЭ».

    В конце сезона-2021/22 сообщалось, что «Зенит» может подписать 26-летнего россиянина в летнее трансферное окно.

    Лантратов выступает за «Химки» с июля 2019 года. Вчера, 15 июля «химчане» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) в 1-м туре РПЛ-2022/23, голкипер провел на поле весь матч.

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