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    «Шахтер» проведет домашние матчи Лиги чемпионов в Варшаве

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    «Шахтер» проведет домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2022/23 в Варшаве на «Стадионе Войска Польского», который является ареной столичной «Легии», сообщает пресс-служба «горняков».

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    По договоренности клубов владельцы сезонных абонементов на домашние матчи «Легии» сезона-2022/23 смогут воспользоваться своим приоритетным правом покупки билетов на игры Лиги чемпионов.

    «Шахтер, к нашему огромному сожалению, пока не может проводить домашние матчи еврокубков в Украине, поэтому было принято решение сыграть поединки группового турнира Лиги чемпионов в Варшаве.

    Хочу поблагодарить руководство "Легии" за то, что клуб пошел нам на встречу и предоставил свой стадион. Мы очень надеемся на поддержку болельщиков "Шахтера" и "Легии", поляков и украинцев, проживающих сейчас в Варшаве и других городах. Верим, что прекрасные условия, обеспеченные "Легией", и невероятная атмосфера, которую создадут на стадионе болельщики, помогут "Шахтеру" успешно выступить в этом розыгрыше Лиги чемпионов», — сказал генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.

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