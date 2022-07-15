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    Газзаев предлагает расширить РПЛ как минимум в два раза

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    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что российскую Премьер-лигу надо значительно расширить.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Остались 16 команд. Я считаю, как минимум в два раза надо было увеличить премьер-лигу, потому что у нас большая страна. И сейчас есть возможность.

    Сегодня нет никаких международных обязательств, поэтому мы могли бы спокойно Первую лигу и премьер-лигу объединить.

    И еще создать Первую лигу из Второй лиги, допустим, 18-20 команд. Мне кажется, что по такому принципу надо было. Сегодня есть такая возможно.

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    • Что это даст? Во-первых, даст популяризацию. Это минимум половина субъектов Российской Федерации будут вовлечены в систему профессионального футбола, того же детско-юношеского футбола, молодежного и т. д. Появятся молодые игроки, у которых, может быть, сегодня и стимула особого нет во Второй лиге.

    Мне кажется, надо было более масштабно… Я думаю, это был бы не только спортивный, но и социальный проект, и политический проект», — сказал Газзаев, слова которого приводит «Комсомольская правда».

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