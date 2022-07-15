Буффон намерен играть до 55 лет

Голкипер «Пармы»поделился планами на будущее.

«Завершу ли карьеру в 55 лет? Ориентировочно, да. Буду ли тренировать после этого? Я много лет думал о своей дальнейшей жизни по завершении карьеры.

Я не уверен на 100 процентов, что останусь в мире футбола. Может быть, попробую что-то еще, так как уже знаю футбол. У меня есть интерес к познанию нового», — приводит слова Буффона журналист Альфредо Педулла

В минувшем сезоне легенда итальянского футбола провел 26 матчей за «Парму» во втором итальянском дивизионе Серии Б, в которых пропустил 27 голов.