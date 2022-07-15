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    Цорн: «Аталанта» не отказывается от выплат за Миранчука, но ждет рекомендаций ФИФА

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    Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал, как идут дела с выплатами «Аталанты» за российского полузащитника Алексея Миранчука.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Денежных задержек по трансферам на выход нет. Что касается выплат "Аталанты" по Миранчуку, они не отказываются от своих обязанностей, но ждут рекомендаций ФИФА», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата».

    Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» осенью 2020 года. В прошлом сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил два гола и отдал пять результативных передач. Действующее соглашение Миранчука с «Аталантой» рассчитано до 30 июня 2024 года.

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