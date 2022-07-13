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    Названы имена арбитров на матчи 1-го тура РПЛ

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    Российский футбольный союз назначил арбитров и инспекторов на матчи 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

    Павел Кукуян
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    Павел Кукуян

    15 июля (пятница)

    «Химки» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Юрий Чеботарёв.

    16 июля (суббота)

    ЦСКА — «Урал»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Николай Богач; инспектор — Сергей Мацюра.

    «Оренбург» — «Крылья Советов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Артём Любимов; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Юрий Баскаков.

    «Ахмат» — «Спартак»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Максим Гаврилин; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Эдуард Малый.

    17 июля (воскресенье)

    «Торпедо» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

    «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Роман Милюченко; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Игорь Панин; AVAR — Екатерина Курочкина; инспектор — Сергей Французов.

    «Краснодар» — «Факел»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Ян Бобровский; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Алексей Тюмин.

    «Динамо» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Адлан Хатуев; инспектор — Сергей Зуев.

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