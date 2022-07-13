Названы имена арбитров на матчи 1-го тура РПЛ

15 июля (пятница)
«Химки» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Юрий Чеботарёв.
16 июля (суббота)
ЦСКА — «Урал»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Николай Богач; инспектор — Сергей Мацюра.
«Оренбург» — «Крылья Советов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Артём Любимов; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Юрий Баскаков.
«Ахмат» — «Спартак»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Максим Гаврилин; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Эдуард Малый.
17 июля (воскресенье)
«Торпедо» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Локомотив» — «Пари Нижний Новгород»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Роман Милюченко; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Игорь Панин; AVAR — Екатерина Курочкина; инспектор — Сергей Французов.
«Краснодар» — «Факел»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Ян Бобровский; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Алексей Тюмин.
«Динамо» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Адлан Хатуев; инспектор — Сергей Зуев.