Сергеев: У меня получился шедевральный гол «Спартаку», хорошо попал

Нападающийпрокомментировал победу петербургской команды в Суперкубке России со(4:0).

«У меня получился шедевральный гол, хорошо попал. Результат — самое главное, выиграли 4:0, все забили достойные голы.

"Спартак" всегда был конкурентом для "Зенита", это дерби двух столиц. Думаю, праздник сегодня удался.

Мы выиграли, но нет предела, будем дальше двигаться, завоевывать следующее чемпионство и следующий Кубок.

Приятно в дебютном сезоне выиграть чемпионат и Кубок, но хочется брать по максимуму от футбола, пока есть такая возможность», — сказал Сергеев в эфире «Матч ТВ».