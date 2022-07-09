Сергеев: У меня получился шедевральный гол «Спартаку», хорошо попал

Иван Сергеев Фото: globallookpress.com
«У меня получился шедевральный гол, хорошо попал. Результат — самое главное, выиграли 4:0, все забили достойные голы.
"Спартак" всегда был конкурентом для "Зенита", это дерби двух столиц. Думаю, праздник сегодня удался.
Мы выиграли, но нет предела, будем дальше двигаться, завоевывать следующее чемпионство и следующий Кубок.
Приятно в дебютном сезоне выиграть чемпионат и Кубок, но хочется брать по максимуму от футбола, пока есть такая возможность», — сказал Сергеев в эфире «Матч ТВ».