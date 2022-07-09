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    Сергеев: У меня получился шедевральный гол «Спартаку», хорошо попал

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    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу петербургской команды в Суперкубке России со «Спартаком» (4:0).

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «У меня получился шедевральный гол, хорошо попал. Результат — самое главное, выиграли 4:0, все забили достойные голы.

    "Спартак" всегда был конкурентом для "Зенита", это дерби двух столиц. Думаю, праздник сегодня удался.

    Мы выиграли, но нет предела, будем дальше двигаться, завоевывать следующее чемпионство и следующий Кубок.

    Приятно в дебютном сезоне выиграть чемпионат и Кубок, но хочется брать по максимуму от футбола, пока есть такая возможность», — сказал Сергеев в эфире «Матч ТВ».

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