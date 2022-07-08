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    Червиченко: Истерия, которую устроил «Спартак» перед Суперкубком, настраивает на то, что команде можно проиграть

    Футбол Спартак Зенит Суперкубок России Футбол России
    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от встречи красно-белых с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

    Андрей Червиченко
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    Андрей Червиченко

    «Если "Зенит" выйдет настроенным, не будет валять дурака, не будет шапкозакидательского настроения, то они должны обыграть "Спартак".

    Красно-белым может помочь только случай. Вся эта предыгровая истерия, которую "Спартак" устроил, настраивает на то, что игрокам разрешено проиграть. Если всё будет складываться не очень, то никто убиваться не будет. В этой ситуации только сам "Зенит" может сам не выиграть Суперкубок. Выйдет вальяжно, по-пижонски или как-то спартаковские звёзды сложатся, и у "Спартака" будет залетать всё, что по идее не должно.

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    Если даже ничего не произойдёт, мы всё равно увидим спартаковский перформанс. Скандал обязательно будет, куда не без этого. Скандалы и нынешний "Спартак" не то, что идут рука за руку, а они уже слились в неразрывном экстазе», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

    Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.

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