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    «Фулхэм» может усилиться голкипером «Арсенала» Берндом Лено

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    «Фулхэм» близок к подписанию немецкого голкипера лондонского «Арсенала» и игрока сборной Германии Бернда Лено, сообщает West London Sport.

    Бернд Лено
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    Бернд Лено

    По информации столичного источника, переговоры между двумя лондонскими клубами находятся на завершающей стадии. В голкипере лично заинтересован главный тренер «Фулхэма» Марку Силва.

    Ранее сообщалось, что игрок сборной Германии надеется получить больше игрового времени, чтобы претендовать на попадание в состав сборной страны на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

    Контракт Бернда Лено с «Арсеналом» истекает летом 2023 года. 30-летний футболист сборной Германии провёл за лондонский клуб 122 матча во всех турнирах с момента своего перехода из леверкузенского «Байера» за € 25 млн в 2018 году.

    В минувшем сезоне немецкий голкипер столичного английского клуба провёл за «канониров» лишь семь матчей во всех турнирах.

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