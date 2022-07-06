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    «Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с Эдгаром Севикяном

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    Бывший российский полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян перешел в «Нижний Новгород», сообщает официальный сайт нижегородского клуба.

    Эдгар Севикян
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    Эдгар Севикян

    Соглашение 20-летнего футболиста с нижегородским клубом рассчитано на три года.

    Севикян — воспитанник «Локомотива». В 15 лет футболист попал в академию «Леванте». Этим летом истёк срок действия контракта Севикяна с испанским клубом. С 2021 года полузащитник вызывается в национальную команду России U21.

    «Нижний Новгород» по итогам сезона-2021/2022 занял 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит».

    Новый розыгрыш чемпионата России начнётся 15 июля.

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