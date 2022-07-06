«Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с Эдгаром Севикяном

Эдгар Севикян Фото: globallookpress.com
Соглашение 20-летнего футболиста с нижегородским клубом рассчитано на три года.
Севикян — воспитанник «Локомотива». В 15 лет футболист попал в академию «Леванте». Этим летом истёк срок действия контракта Севикяна с испанским клубом. С 2021 года полузащитник вызывается в национальную команду России U21.
«Нижний Новгород» по итогам сезона-2021/2022 занял 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит».
Новый розыгрыш чемпионата России начнётся 15 июля.