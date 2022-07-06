«Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с Эдгаром Севикяном

Бывший российский полузащитник «Леванте»перешел в «Нижний Новгород», сообщает официальный сайт нижегородского клуба.

Соглашение 20-летнего футболиста с нижегородским клубом рассчитано на три года.

Севикян — воспитанник «Локомотива». В 15 лет футболист попал в академию «Леванте». Этим летом истёк срок действия контракта Севикяна с испанским клубом. С 2021 года полузащитник вызывается в национальную команду России U21.

«Нижний Новгород» по итогам сезона-2021/2022 занял 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит».

Новый розыгрыш чемпионата России начнётся 15 июля.