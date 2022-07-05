«Оренбург» усилился аргентинским нападающим

объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим «Расинга»

25-летний воспитанник академии «Расинга», играющий на позициях форварда и атакующего полузащитника, выступал на правах аренды за аргентинские клубы «Кильмес» (Буэнос-Айрес), «Химнасия» (Ла-Плата) и «Платенсе» (Флорида), а также за португальские «Витория» (Сетубал) и «Фаренсе» (Фару)

В 2017 года Мансилья в составе молодёжной сборной Аргентины принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Эквадоре. В том же году он принял участие в молодёжном чемпионате мира в Южной Корее.