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    «Оренбург» усилился аргентинским нападающим

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    ФК «Оренбург» объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим «Расинга»Брайаном Мансильей.

    Брайан Мансилья
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    Брайан Мансилья

    25-летний воспитанник академии «Расинга», играющий на позициях форварда и атакующего полузащитника, выступал на правах аренды за аргентинские клубы «Кильмес» (Буэнос-Айрес), «Химнасия» (Ла-Плата) и «Платенсе» (Флорида), а также за португальские «Витория» (Сетубал) и «Фаренсе» (Фару)

    В 2017 года Мансилья в составе молодёжной сборной Аргентины принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Эквадоре. В том же году он принял участие в молодёжном чемпионате мира в Южной Корее.

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