Президент «Урала»: Кубок Лиги будет иметь пользу, если принесет коммерческую выгоду

Президент «Урала»высказался о возможном создании нового турнира для клубов РПЛ — Кубка Лиги.

«Кубок Лиги будет иметь пользу для российского футбола, если принесет коммерческую выгоду. Если будет так, то я за. А если это будет турнир ради того, чтобы играть лишние матчи и тратить лишние деньги, то смысла нет и мы будем против.

Я в принципе за расширение лиги до 18 команд и за то, чтобы Кубок России по-другому проводился.

Но если Кубок Лиги будет приносить какие-то дивиденды клубам, то мы будем за. В том числе потому, что молодые футболисты могут получить практику в таком турнире.

Самое главное, чтобы клубы смогли заработать, тогда в этом будет смысл и я поддержу», — приводит слова Иванова Sport24.