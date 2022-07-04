ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах и Юрген Клопп Безотказная машина. Клопп и «Ливерпуль» сделали ставку на Салаха
  • 12:41
    • РФС назвал имя арбитра на матч за Суперкубок России
  • 12:32
    • Гус Тиль перешел из «Спартака» в ПСВ Эйндховен
  • 12:14
    • «Манчестер Сити» подписал Кэлвина Филлипса из «Лидса»
  • 11:46
    • ЦСКА предложил Магнуссону новый контракт
  • 11:01
    • «Арсенал» сообщил о переходе Габриэла Жезуса
    Все новости спорта

    Президент «Урала»: Кубок Лиги будет иметь пользу, если принесет коммерческую выгоду

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Урал РПЛ Футбол России
    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном создании нового турнира для клубов РПЛ — Кубка Лиги.

    Григорий Иванов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Григорий Иванов

    «Кубок Лиги будет иметь пользу для российского футбола, если принесет коммерческую выгоду. Если будет так, то я за. А если это будет турнир ради того, чтобы играть лишние матчи и тратить лишние деньги, то смысла нет и мы будем против.

    Я в принципе за расширение лиги до 18 команд и за то, чтобы Кубок России по-другому проводился.

    Но если Кубок Лиги будет приносить какие-то дивиденды клубам, то мы будем за. В том числе потому, что молодые футболисты могут получить практику в таком турнире.

    Самое главное, чтобы клубы смогли заработать, тогда в этом будет смысл и я поддержу», — приводит слова Иванова Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли Федотов первую победу с ЦСКА?
  • ЦСКА — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
  • «Динамо» быстро расправится с «Рубином»
  • «Динамо» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Увезет ли «Остин» очки из Коммерс Сити?
  • «Колорадо» — «Остин». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 4 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  2.43
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Колорадо — Остин
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шкупи — Линкольн
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Унион Санта-Фе — Насьональ
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:15
    •  1.89
  • Прогноз на матч Нью-Сейнтс — Линфилд
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  5.89
  • Экспресс дня 5 июля
  • Завтра в 20:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шемрок Роверс — Хибернианс
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры