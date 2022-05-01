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    «Тоттенхэм» выиграл у «Лестера», Сон сделал дубль

    «Тоттенхэм» — «Лестер»: счет 3:1, обзор голов

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    В матче 35 тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» выиграл у «Лестера» со счетом 3:1.

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    В первом тайме Харри Кейн вывел хозяев вперед, а дубль Сон Хын Мина окончательно добил «лисов».

    Единственный гол в составе гостей отыграл форвард Килечи Ихеаначо.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Лестер 3:1
    Голы: 1:0 Гарри Кейн (22'), 2:0 Сон Хын Мин (60'), 3:0 Сон Хын Мин (79'), 3:1 Келечи Ихеаначо (90 + 1') Тоттенхэм: Уго Льорис, Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Эмерсон, Родриго Бентанкур, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Райан Сесеньон, Лукас Моура, Гарри Кейн, Сон Хын Мин Лестер: Патсон Дака, Айосе Перес, Келечи Ихеаначо, Марк Олбрайтон, Нампалис Менди, Бубакари Сумаре, Люк Томас, Чаглар Сёюнджю, Даниэль Амарти, Тимоти Кастань, Каспер Шмейхель Предупреждения: Бен Дэвис (26'), Марк Олбрайтон (48'), Родриго Бентанкур (58'), Даниэль Амарти (63'), Люк Томас (66')

    «Тоттенхэм» набрал 61 очко и сейчас находится в зоне Лиги чемпионов н 4 месте.

    У «Лестера» 42 очка (11). Гости не могут выиграть уже четвертый тур подряд.

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