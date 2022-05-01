ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»«Спартак» не может — Соболев поможет. Волевая победа команды Ваноли
  • 18:03
    • «Челси» на выезде проиграл «Эвертону»
  • 16:04
    • Дубль Соболева принес «Спартаку» волевую победу над «Крыльями Советов»
  • 18:07
    • «Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря голу Леау
  • 17:57
    • «Тоттенхэм» выиграл у «Лестера», Сон сделал дубль
  • 16:17
    • «Лилль» разгромно проиграл «Труа» с двумя удалениями в составе
    Все новости спорта

    «Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря голу Леау

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Фиорентина Милан Торино Эмполи
    В Серии А состоялось 2 матча 35 тура. В одном из них «Милан» принимал «Фиорентину».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Россонери» выиграли 1:0 благодаря голу португальского форварда Рафаэля Леау.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Фиорентина 1:0
    Гол: 1:0 Рафаэл Леау (82') Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Франк Кессье, Сандро Тонали, Жуниор Мессьяс, Браим Диас, Рафаэл Леау, Оливье Жиру Фиорентина: Риккардо Сапонара, Артур Кабрал, Николас Гонсалес, Альфред Дункан, Софьян Амрабат, Юссеф Мале, Кристиано Бираги, Игор де Пауло, Никола Миленкович, Лоренцо Венути, Пьетро Терраччиано Предупреждения: Юссеф Мале (2'), Лоренцо Венути (41'), Лукас Мартинес (72'), Исмаэль Беннасер (88')

    В другом матче «Торино» на выезде победил «Эмполи» благодаря хэт-трику Андреа Белотти.

    Футбол. Италия. Серия А
    Эмполи — Торино 1:3
    Голы: 1:0 Шимон Журовский (56'), 1:1 Андреа Белотти (пенальти) (78'), 1:2 Андреа Белотти (пенальти) (87'), 1:3 Андреа Белотти (90 + 6') Эмполи: Гульельмо Викарио, Петар Стоянович, Mattia Viti, Себастьяно Луперто, Фабьяно Паризи, Лиам Хендерсон, Кристьян Аслани, Шимон Журовский, Валерио Верре, Федерико Ди Франческо, Андреа Пинамонти Торино: Пьетро Пеллегри, Йосип Брекало, Деннис Прает, Мергим Войвода, Томмазо Побега, Саша Лукич, Уилфрид Стефан Синго, Рикардо Родригес, Алессандро Буонджорно, Коффи Джиджи, Этрит Бериша Предупреждения: Андреа Пинамонти (18'), Мергим Войвода (18'), Саша Лукич (29'), Лиам Хендерсон (51'), Петар Стоянович (75'), Петар Стоянович (85') Удаление: Валерио Верре (60')

    После этой игры «Милан» вернулся на первое место, набрав 77 очков. «Фиорентина» — 7-я (56), «Эмполи» — 14-й (37), «Торино» — 10-й (47).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» воспользуется ситуацией «Вест Хэма»?
  • «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Барса» снова проиграет на «Камп Ноу»?
  • «Барселона» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Увезет ли ЦСКА победу из Грозного?
  • «Ахмат» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 1 мая
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Барселона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Удинезе — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Миннесота — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  4.60
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боруссия М — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры