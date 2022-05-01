«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря голу Леау

В Серии А состоялось 2 матча 35 тура. В одном из них «Милан» принимал «Фиорентину».

«Россонери» выиграли 1:0 благодаря голу португальского форварда Рафаэля Леау.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Фиорентина 1:0 Гол: 1:0 Рафаэл Леау (82') Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Франк Кессье, Сандро Тонали, Жуниор Мессьяс, Браим Диас, Рафаэл Леау, Оливье Жиру Фиорентина: Риккардо Сапонара, Артур Кабрал, Николас Гонсалес, Альфред Дункан, Софьян Амрабат, Юссеф Мале, Кристиано Бираги, Игор де Пауло, Никола Миленкович, Лоренцо Венути, Пьетро Терраччиано Предупреждения: Юссеф Мале (2'), Лоренцо Венути (41'), Лукас Мартинес (72'), Исмаэль Беннасер (88')

В другом матче «Торино» на выезде победил «Эмполи» благодаря хэт-трику Андреа Белотти.

Футбол. Италия. Серия А Эмполи — Торино 1:3 Голы: 1:0 Шимон Журовский (56'), 1:1 Андреа Белотти (пенальти) (78'), 1:2 Андреа Белотти (пенальти) (87'), 1:3 Андреа Белотти (90 + 6') Эмполи: Гульельмо Викарио, Петар Стоянович, Mattia Viti, Себастьяно Луперто, Фабьяно Паризи, Лиам Хендерсон, Кристьян Аслани, Шимон Журовский, Валерио Верре, Федерико Ди Франческо, Андреа Пинамонти Торино: Пьетро Пеллегри, Йосип Брекало, Деннис Прает, Мергим Войвода, Томмазо Побега, Саша Лукич, Уилфрид Стефан Синго, Рикардо Родригес, Алессандро Буонджорно, Коффи Джиджи, Этрит Бериша Предупреждения: Андреа Пинамонти (18'), Мергим Войвода (18'), Саша Лукич (29'), Лиам Хендерсон (51'), Петар Стоянович (75'), Петар Стоянович (85') Удаление: Валерио Верре (60')

После этой игры «Милан» вернулся на первое место, набрав 77 очков. «Фиорентина» — 7-я (56), «Эмполи» — 14-й (37), «Торино» — 10-й (47).