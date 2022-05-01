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    Хапов прокомментировал результат матча с «Зенитом»

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    Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов высказался о поражении от «Зенита» (1:3) в РПЛ.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    «Во-первых, хочу поздравить "Зенит" с заслуженным чемпионством. Это лучшая команда нашего чемпионата, которая показывает самый лучший футбол. Хочу поздравить Сергея Богдановича [Семака] с великолепной работой, которую он проводит, и пожелать всяческих успехов.

    — С первых минут мы, конечно, постарались навязать и прессинг, и активность впереди, в связи с этим пришел первый гол под давлением. То, что мы не смогли выполнить, — не было хорошего контроля мяча, было много невынужденных потерь.

    Но хочу отметить футболистов в составе "Зенита", это игроки очень высокого уровня. Я думаю, это и предопределило результат», — цитирует Хапова официальный сайт «Локомотива».

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