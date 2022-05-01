Хапов прокомментировал результат матча с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива»высказался о поражении от «Зенита» (1:3) в РПЛ.

«Во-первых, хочу поздравить "Зенит" с заслуженным чемпионством. Это лучшая команда нашего чемпионата, которая показывает самый лучший футбол. Хочу поздравить Сергея Богдановича [Семака] с великолепной работой, которую он проводит, и пожелать всяческих успехов.

— С первых минут мы, конечно, постарались навязать и прессинг, и активность впереди, в связи с этим пришел первый гол под давлением. То, что мы не смогли выполнить, — не было хорошего контроля мяча, было много невынужденных потерь.

Но хочу отметить футболистов в составе "Зенита", это игроки очень высокого уровня. Я думаю, это и предопределило результат», — цитирует Хапова официальный сайт «Локомотива».