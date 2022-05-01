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    «Сельта» упустила выездную победу над «Гранадой»

    «Гранада» — «Сельта»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 34-го тура чемпионата Испании «Гранада» на своем поле сыграла вничью с «Сельтой» — 1:1.

    «Сельта»
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    «Сельта»

    Счет в матче был открыт на 71-й минуте — полузащитник хозяев Антонио Пуэртас среал мяч в свои ворота.

    От поражения «Гранада» ушла лишь в компенсированное время благодаря голу Луиса Мильи.

    Футбол. Испания. Примера
    Гранада — Сельта 1:1
    Голы: 0:1 Антонио Пуэртас (автогол) (72'), 1:1 Луис Милья (90 + 3') Гранада: Луиш Максимиану, Sergio Barcia, Херман Санчес, Серхио Эскудеро, Антонио Пуэртас, Луис Милья, Анхель Монторо, Негош Петрович, Мюрто Узуни, Луис Суарес, Алекс Кольядо Сельта: Сантьяго Мина, Яго Аспас, Франко Серви, Франсиско Пейнадо, Брайс Мендес, Ренато Тапиа, Хавьер Галан, Нестор Араухо, Джозеф Айду, Кевин Васкес, Matias Ezequiel Dituro Предупреждения: Хавьер Галан (30'), Франсиско Пейнадо (48'), Matias Ezequiel Dituro (53'), Хорхе Молина (90 + 1')

    После этой игры «Сельта» занимает 11-е место в таблице Примеры с 40 очками, «Гранада» — 18-е и 31 очко.

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