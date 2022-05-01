«Гранада» — «Сельта»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 34-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграла вничью с— 1:1.

Счет в матче был открыт на 71-й минуте — полузащитник хозяев Антонио Пуэртас среал мяч в свои ворота.

От поражения «Гранада» ушла лишь в компенсированное время благодаря голу Луиса Мильи.

Футбол. Испания. Примера Гранада — Сельта 1:1 Голы: 0:1 Антонио Пуэртас (автогол) (72'), 1:1 Луис Милья (90 + 3') Гранада: Луиш Максимиану, Sergio Barcia, Херман Санчес, Серхио Эскудеро, Антонио Пуэртас, Луис Милья, Анхель Монторо, Негош Петрович, Мюрто Узуни, Луис Суарес, Алекс Кольядо Сельта: Сантьяго Мина, Яго Аспас, Франко Серви, Франсиско Пейнадо, Брайс Мендес, Ренато Тапиа, Хавьер Галан, Нестор Араухо, Джозеф Айду, Кевин Васкес, Matias Ezequiel Dituro Предупреждения: Хавьер Галан (30'), Франсиско Пейнадо (48'), Matias Ezequiel Dituro (53'), Хорхе Молина (90 + 1')

После этой игры «Сельта» занимает 11-е место в таблице Примеры с 40 очками, «Гранада» — 18-е и 31 очко.