РПЛ. «Урал» обыграл «Динамо», «Сочи» разгромил «Рубин», «Зенит» сразится с «Локомотивом»

С 30 апреля по 2 мая проходят матчи 27-го тура Российской Премьер-лиги.

«Динамо» — «Урал» 2:3

Завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» — «Урал». Гости одержали победу — 3:2.

На 7-й минуте московское «Динамо» открыло счёт. Гол забил полузащитник Арсен Захарян. А на 29-й минуте счёт сравнял хавбек «Урала» Эрик Бикфалви.

На 31-й минуте полузащитник Даниэль Мишкич вывел гостей вперёд. На 67-й минуте полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви оформил дубль и удвоил преимущество гостей.

На 81-й минуте взятием ворот отличился нападающий хозяев Клинтон Н'Жье. На 84-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев.

«Динамо» набрало 52 очка в 27 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (27) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (58).

«Рубин» — «Сочи» 0:6

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:0.

На 27-й минуте встречи счёт открыл защитник «Сочи» Тимофей Маргасов. Результативную передачу отдал нападающий сочинской команды Матео Кассьерра. На 42-й минуте нападающий Жоаозиньо упрочил преимущество гостей в счёте. На 52-й минуте Кассьерра довёл счёт до разгромного, забив гол после передачи полузащитника гостей Кристиана Нобоа.

На 83-й минуте защитник «Сочи» Кирилл Заика отправил четвёртый мяч в ворота «Рубина». Через 2 минуты хавбек гостей Ивелин Попов забил пятый мяч в этой встрече. В концовке матча форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе установил итоговый счёт.

«Сочи» набрал 49 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (29) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (58).

«Краснодар» — «Ростов»

16:30

«Зенит» — «Локомотив»

19:30

«Спартак» — «Крылья Советов»

14:00

«Химки» — «Уфа»

16:30

«Ахмат» — ЦСКА

19:00

«Арсенал» — «Нижний Новгород»

19:00