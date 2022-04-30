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    РПЛ. «Урал» обыграл «Динамо», «Сочи» разгромил «Рубин», «Зенит» сразится с «Локомотивом»

    Результаты и подробности матчей 26-го тура чемпионата России по футболу

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    С 30 апреля по 2 мая проходят матчи 27-го тура Российской Премьер-лиги.

    «Динамо» — «Урал» 2:3

    Завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо»«Урал». Гости одержали победу — 3:2.

    На 7-й минуте московское «Динамо» открыло счёт. Гол забил полузащитник Арсен Захарян. А на 29-й минуте счёт сравнял хавбек «Урала» Эрик Бикфалви.

    На 31-й минуте полузащитник Даниэль Мишкич вывел гостей вперёд. На 67-й минуте полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви оформил дубль и удвоил преимущество гостей.

    На 81-й минуте взятием ворот отличился нападающий хозяев Клинтон Н'Жье. На 84-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев.

    «Динамо» набрало 52 очка в 27 встречах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (27) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (58).

    «Рубин» — «Сочи» 0:6

    В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:0.

    На 27-й минуте встречи счёт открыл защитник «Сочи» Тимофей Маргасов. Результативную передачу отдал нападающий сочинской команды Матео Кассьерра. На 42-й минуте нападающий Жоаозиньо упрочил преимущество гостей в счёте. На 52-й минуте Кассьерра довёл счёт до разгромного, забив гол после передачи полузащитника гостей Кристиана Нобоа.

    На 83-й минуте защитник «Сочи» Кирилл Заика отправил четвёртый мяч в ворота «Рубина». Через 2 минуты хавбек гостей Ивелин Попов забил пятый мяч в этой встрече. В концовке матча форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе установил итоговый счёт.

    «Сочи» набрал 49 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (29) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (58).

    «Краснодар» — «Ростов»

    16:30

    «Зенит» — «Локомотив»

    19:30

    «Спартак» — «Крылья Советов»

    14:00

    «Химки» — «Уфа»

    16:30

    «Ахмат» — ЦСКА

    19:00

    «Арсенал» — «Нижний Новгород»

    19:00

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