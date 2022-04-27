Алонсо: Сделаем все возможное, чтобы завоевать Кубок Англии

Защитникрассказал о своем отношении к лондонскому клубу и поделился ожиданиями от матча св финале Кубка Англии.

«Мой дом теперь "Челси". Он стал клубом моей жизни. У меня всегда будут эти воспоминания, и я всегда буду думать о "Челси".

В последние годы мы показали, что способны выиграть что угодно, поэтому нам нужно будет постараться и бороться, и, надеюсь, в этом сезоне мы сможем завоевать Кубок Англии.

Это титул, за который мы можем побороться, и он стал еще более важным после другого финала пару месяцев назад [в Кубке лиги].

Мы сделаем все возможное, чтобы завоевать еще один трофей для клуба и наших болельщиков», — приводит слова Алонсо клубная пресс-служба.

Финал Кубка Англии состоится 14 мая и пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».