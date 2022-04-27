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    Алонсо: Сделаем все возможное, чтобы завоевать Кубок Англии

    Футбол Челси Ливерпуль Кубок Англии Футбол Англии Кубок Лиги
    Защитник «Челси» Маркос Алонсо рассказал о своем отношении к лондонскому клубу и поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» в финале Кубка Англии.

    Маркос Алонсо
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    Маркос Алонсо

    «Мой дом теперь "Челси". Он стал клубом моей жизни. У меня всегда будут эти воспоминания, и я всегда буду думать о "Челси".

    В последние годы мы показали, что способны выиграть что угодно, поэтому нам нужно будет постараться и бороться, и, надеюсь, в этом сезоне мы сможем завоевать Кубок Англии.

    Это титул, за который мы можем побороться, и он стал еще более важным после другого финала пару месяцев назад [в Кубке лиги].

    Мы сделаем все возможное, чтобы завоевать еще один трофей для клуба и наших болельщиков», — приводит слова Алонсо клубная пресс-служба.

    Финал Кубка Англии состоится 14 мая и пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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