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    СМИ: В России не смогут использовать офсайдные линии ВАР после ухода основного провайдера

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    В российской Премьер-лиге в ближайшее время прекратят использовать офсайдные линии ВАР.

    В российском футболе прекратят использовать офсайдные линии ВАР
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    В российском футболе прекратят использовать офсайдные линии ВАР

    По информации «Спорт-Экспресса», когда РФС и компания Hawk-Eye Innovations прекратят сотрудничество, у российских арбитров больше не будет возможности пользоваться офсайдными линиями при определении положения «вне игры».

    Новый провайдер, американская компания Slomo.TV, не предполагает их применения из-за технических особенностей своего оборудования.

    С уходом Hawk-Eye ее оборудование будет вывезено из России.

    По информации журналиста Максима Фридмана, РФС пока не определился с новым провайдером, а Hawk-Eye Innovations еще не прекратила сотрудничество с союзом. В случае контракта с компанией Slomo.TV офсайдные линии будет возможно закупить у другого провайдера.

    Использование компьютерных офсайдных линий не считается обязательным. В чемпионате России зафиксированы несколько случаев, когда из-за сложных погодных условий было невозможно провести калибровку таких линий.

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