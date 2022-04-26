СМИ: В России не смогут использовать офсайдные линии ВАР после ухода основного провайдера

В российской Премьер-лиге в ближайшее время прекратят использовать офсайдные линии ВАР.

По информации «Спорт-Экспресса», когда РФС и компания Hawk-Eye Innovations прекратят сотрудничество, у российских арбитров больше не будет возможности пользоваться офсайдными линиями при определении положения «вне игры».

Новый провайдер, американская компания Slomo.TV, не предполагает их применения из-за технических особенностей своего оборудования.

С уходом Hawk-Eye ее оборудование будет вывезено из России.

По информации журналиста Максима Фридмана, РФС пока не определился с новым провайдером, а Hawk-Eye Innovations еще не прекратила сотрудничество с союзом. В случае контракта с компанией Slomo.TV офсайдные линии будет возможно закупить у другого провайдера.

Использование компьютерных офсайдных линий не считается обязательным. В чемпионате России зафиксированы несколько случаев, когда из-за сложных погодных условий было невозможно провести калибровку таких линий.