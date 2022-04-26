Клопп — о матче с «Вильярреалом»: Это особенный, сумасшедший, невероятно важный матч

Главный тренерподелился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с

«Мы тщательно проанализировали игру соперника. Я и раньше с большим уважением относился к Унаю Эмери и "Вильяреалу", но сейчас я изучил эту команду более тщательно и был очень впечатлен.

Эмери — это тренер, который одержим мелочами. Разные варианты прессинга, разная реакция на те или иные ситуации. Это специалист мирового уровня, который блестяще делает свою работу.

Сегодня не стоит говорить о других турнирах, потому что мы сосредоточены на "Вильяреале" и полуфинале Лиги чемпионов. Это особенный, сумасшедший, невероятно важный матч.

Множество тренеров и игроков трудится в поте лица всю жизнь, но даже близко не подбирается к такой игре. Так что мы должны ценить эту возможность и получить от футбола удовольствие.

В матче будут моменты, когда нам придется непросто, и я это знаю. Нервничать не стоит, потому что и мы доставим сопернику трудности.

Будем биться за положительный результат дома, а потом с тем же настроем сыграем в Испании, потому что это противостояние значит для нас все», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Встреча пройдет 27 апреля на «Энфилде» в Ливерпуле. С прогнозами на матч можно ознакомиться тут и тут.