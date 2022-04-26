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    Клопп — о матче с «Вильярреалом»: Это особенный, сумасшедший, невероятно важный матч

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Вильяррелом».

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Мы тщательно проанализировали игру соперника. Я и раньше с большим уважением относился к Унаю Эмери и "Вильяреалу", но сейчас я изучил эту команду более тщательно и был очень впечатлен.

    Эмери — это тренер, который одержим мелочами. Разные варианты прессинга, разная реакция на те или иные ситуации. Это специалист мирового уровня, который блестяще делает свою работу.

    Сегодня не стоит говорить о других турнирах, потому что мы сосредоточены на "Вильяреале" и полуфинале Лиги чемпионов. Это особенный, сумасшедший, невероятно важный матч.

    Множество тренеров и игроков трудится в поте лица всю жизнь, но даже близко не подбирается к такой игре. Так что мы должны ценить эту возможность и получить от футбола удовольствие.

    В матче будут моменты, когда нам придется непросто, и я это знаю. Нервничать не стоит, потому что и мы доставим сопернику трудности.

    Будем биться за положительный результат дома, а потом с тем же настроем сыграем в Испании, потому что это противостояние значит для нас все», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Встреча пройдет 27 апреля на «Энфилде» в Ливерпуле. С прогнозами на матч можно ознакомиться тут и тут.

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