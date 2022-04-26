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    Эмери: «Ливерпуль» понимает, что просто не будет

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    Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал предстоящий матч с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.

    Унаи Эмери
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    Унаи Эмери

    «Любой клуб, который дошел до полуфинала Лиги чемпионов, такой результат полностью заслужил. В "Ливерпуле" прекрасно знают, что мы регулярно выступаем в еврокубках, что нам удалось выбить две великие команды в лице "Ювентуса" и "Баварии".

    Они понимают, что просто не будет. Конечно, соперник будет считать себя фаворитом, но к нам отнесется с уважением. Это сильнейший "Ливерпуль", который я когда-либо видел. Думаю, для нас это будет дополнительной мотивацией — постараться обыграть лучший "Ливерпуль" в истории», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

    Матч между «Вильярреалом» и «Ливерпулем» состоится 27 апреля в 22:00 по мск на «Энфилд Роуд». Прогноз можно прочитать здесь.

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