Эмери: «Ливерпуль» понимает, что просто не будет

Главный тренер «Вильярреала»прокомментировал предстоящий матч с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Любой клуб, который дошел до полуфинала Лиги чемпионов, такой результат полностью заслужил. В "Ливерпуле" прекрасно знают, что мы регулярно выступаем в еврокубках, что нам удалось выбить две великие команды в лице "Ювентуса" и "Баварии".

Они понимают, что просто не будет. Конечно, соперник будет считать себя фаворитом, но к нам отнесется с уважением. Это сильнейший "Ливерпуль", который я когда-либо видел. Думаю, для нас это будет дополнительной мотивацией — постараться обыграть лучший "Ливерпуль" в истории», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

Матч между «Вильярреалом» и «Ливерпулем» состоится 27 апреля в 22:00 по мск на «Энфилд Роуд». Прогноз можно прочитать здесь.