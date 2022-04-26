Кьеллини принял решение завершить карьеру в сборной Италии

Защитник «Ювентуса»рассказал, когда завершит карьеру в сборной Италии.

«Если я буду в порядке, то сыграю матч против команды Аргентины 1 июня на "Уэмбли". Я хотел бы попрощаться со сборной и синей футболкой в такой праздничной игре. Выиграв Евро, я пережил то, что, вероятно, является вершиной моей карьеры», — цитирует Кьеллини DAZN.

Матч между сборными Италии и Аргентины станет первым в рамках сотрудничества между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ), которое рассчитано до 2028 года.

Кьеллини выступает за сборную Италии с 2004 года. В составе итальянской команды защитник стал чемпионом Европы в 2021 году, а также финалистом Евро-2012. С 2005 года игрок выступает за итальянский «Ювентус», в составе которого стал девятикратным чемпионом Италии, пятикратным обладателем кубка страны, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.