Бускетс: У «Барсы» действительно есть проблемы с домашними матчами

Полузащитник «Барселоны»подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:1).

«У нас действительно есть проблемы с домашними матчами. Мы рано пропускаем, нужно это менять. Соперник становится увереннее, играет по результату, и если мы не эффективны и впереди, и сзади, становится вдвойне тяжелее.

Голы приходят из-за потери концентрации или ошибок. Мы начали неплохо, но потом… Эту комбинацию "Райо" с Альваро Гарсией мы пересматривали 200 раз на видео, но все равно пропустили ее.

Когда мы стали проигрывать, то попытались ускорить игру, но соперник чувствовал себя уверенно. Тенденция отрицательная, мы не воспользовались шансом, который у нас был, и теперь мы идем вровень с Севильей», — цитирует Бускетса Sport.es.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» продолжает идти на втором месте. У нее 63 очка после 33 туров. «Райо» набрал 40 пунктов, которые идет на 11 позиции.