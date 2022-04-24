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    «Рубин» — «Арсенал»: стартовые составы

    «Рубин» — «Арсенал»: стартовые, онлайн, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Рубина» и тульского «Арсенала» на матч 26-го тура российской Премьер-лиги.

    «Рубин» — «Арсенал»: стартовые составы
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    «Рубин» — «Арсенал»: стартовые составы

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Мусаев, Самошников, Лисакович.

    Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Бакаев, Михайлов, Абильдгор, Фаттахов, Апшацев, Климов, Онугха, Кузнецов.

    «Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачёв, Гулиев, Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Кайнов, Деспотович.

    Запасные: Шамов, Суханов, Кулешин, Хабибов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.

    Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

    «Рубин» с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» располагается на 16-й строчке с 21 баллом.

    Следить за ходом игры можно здесь, прогноз — тут.

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