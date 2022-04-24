Глава РПЛ раскритиковал работу судьи в матче «Спартака» с «Ростовом»

Президент РПЛ и глава судейского комитета РФСраскритиковал работу главного арбитра матча «Ростов» — «Спартак» (3:2)

По мнению Хачатурянца, Мешков неверно отменил гол «Спартака» в ворота дончан на 52-й минуте.

«Будем ждать очередное обращение от "Спартака" в ЭСК. Буду ждать решения ЭСК. Очередное безобразие от наших судей! Я очень недоволен судейством.

Не меньше безобразие было и в матче "Химки" — "Крылья Советов". Очень много ошибок.

На следующей неделе после заседания ЭСК буду собирать экстренное собрание всех судей. Боюсь, что очередные санкции в отношении судей неизбежны.

Я лично займусь решением данной проблемы!», — заявил функционер «Спорт-Экспрессу».

Матч «Ростова» и «Спартака» завершился поражением красно-белых со счетом 2:3. Мешков не засчитал два гола спартаковцев и поставил два пенальти в ворота москвичей.