Индзаги: «Интер» будет стараться завершить чемпионат наилучшим образом

Главный тренер «Интера»поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ромой» в 34-м туре чемпионата Италии.

«Нас ждет встреча с одной из сильных команд Серии А, которую тренирует великий тренер. Матч пройдет в самый оптимальный период для них. Они в шикарной форме.

Но во вторник мы выиграли в дерби, поэтому очень мотивированы на успех в предстоящем матче. Будем стараться завершить чемпионат наилучшим образом», — цитирует Индзаги CalcioNews24.

Матч «Интер» — «Рома» пройдет 23 апреля в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

Календарь и таблица Серии А

После 32 туров «Интер» занимает второе место в турнирной таблице серии А, набрав 69 очков. «Рома» (58) находится на шестой позиции.