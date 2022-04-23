ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»Один удар — один гол. «Барса» укрепила свою позицию в топ-4
  • 21:59
    • «Магнитка» всухую обыграла ЦСКА и повела в финальной серии Кубка Гагарина
  • 21:54
    • «Зальцбург» разгромил «Атлетико» и стал вторым финалистом Юношеской лиги УЕФА
    Все новости спорта

    Индзаги: «Интер» будет стараться завершить чемпионат наилучшим образом

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Рома Интер
    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ромой» в 34-м туре чемпионата Италии.

    Симоне Индзаги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симоне Индзаги

    «Нас ждет встреча с одной из сильных команд Серии А, которую тренирует великий тренер. Матч пройдет в самый оптимальный период для них. Они в шикарной форме.

    Но во вторник мы выиграли в дерби, поэтому очень мотивированы на успех в предстоящем матче. Будем стараться завершить чемпионат наилучшим образом», — цитирует Индзаги CalcioNews24.

    Матч «Интер» — «Рома» пройдет 23 апреля в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

    Календарь и таблица Серии А

    После 32 туров «Интер» занимает второе место в турнирной таблице серии А, набрав 69 очков. «Рома» (58) находится на шестой позиции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» тоже унизит «МЮ»?
  • «Арсенал» — Манчестер Юнайтед«. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Хачанов остановит Джоковича в Белграде?
  • Джокович — Хачанов. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Лейпциг» еще раз обыграет «Унион»?
  • «Лейпциг» — «Унион Берлин». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.50
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Джокович — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Лейпциг — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры