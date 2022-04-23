Индзаги: «Интер» будет стараться завершить чемпионат наилучшим образом

Симоне Индзаги Фото: globallookpress.com
«Нас ждет встреча с одной из сильных команд Серии А, которую тренирует великий тренер. Матч пройдет в самый оптимальный период для них. Они в шикарной форме.
Но во вторник мы выиграли в дерби, поэтому очень мотивированы на успех в предстоящем матче. Будем стараться завершить чемпионат наилучшим образом», — цитирует Индзаги CalcioNews24.
Матч «Интер» — «Рома» пройдет 23 апреля в Милане на стадионе «Сан-Сиро».
После 32 туров «Интер» занимает второе место в турнирной таблице серии А, набрав 69 очков. «Рома» (58) находится на шестой позиции.