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    Новиков: В финале Кубка вижу «Динамо» — «Спартак», но все же может быть, что угодно

    Футбол Динамо Кубок России Футбол России Алания
    Экс-наставник «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка России.

    Кирилл Новиков
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    Кирилл Новиков

    По ее итогам «Спартак» сыграет дома с «Енисеем», а «Динамо» примет «Аланию».

    «Понятно, что у команд премьер-лиги есть определенные преимущества, но в одной отдельно взятой игре может случится, что угодно.

    Команды доказали, что они не такие простые, как могло кому-то показаться в ФНЛ, поэтому их рассудит игра.

    В финале вижу "Динамо" — "Спартак", но все же может быть, что угодно. Предсказать что-либо очень тяжело. Болею за "Динамо", конечно», — сказал Новиков «Спорт-Экспрессу».

    Матчи 1/2 финала Кубка России пройдут 11 и 12 мая. Финал — 29 мая.

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