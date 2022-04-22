Новиков: В финале Кубка вижу «Динамо» — «Спартак», но все же может быть, что угодно

Экс-наставникпрокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка России.

По ее итогам «Спартак» сыграет дома с «Енисеем», а «Динамо» примет «Аланию».

«Понятно, что у команд премьер-лиги есть определенные преимущества, но в одной отдельно взятой игре может случится, что угодно.

Команды доказали, что они не такие простые, как могло кому-то показаться в ФНЛ, поэтому их рассудит игра.

В финале вижу "Динамо" — "Спартак", но все же может быть, что угодно. Предсказать что-либо очень тяжело. Болею за "Динамо", конечно», — сказал Новиков «Спорт-Экспрессу».

Матчи 1/2 финала Кубка России пройдут 11 и 12 мая. Финал — 29 мая.