Колосков — о Кубке России: У всех четырех команд примерно одинаковые шансы на титул

Почетный президент РФСоценил результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка России.

По ее итогам «Спартак» сыграет дома с «Енисеем», а «Динамо» примет «Аланию».

«Как нам показали четвертьфинальные игры, победить может абсолютно каждый.

Конечно, на бумаге "Спартак" и "Динамо" смотрятся явными фаворитами на титул Кубка России, но это все пустота. Ничего подобного я не вижу.

У всех четырех команд примерно одинаковые шансы на титул. Фаворита нет. Все будет зависеть от подготовки команд к конкретному матчу.

Может ли борьба с "Зенитом" в чемпионате помешать "Динамо" взять Кубок? Нет, конечно. У них будет только дополнительная мотивация для того, чтобы организовать золотой дубль в этом сезоне», — сказал Колосков «Спорт-экспрессу».

Встречи 1/2 финала Кубка России пройдут 11 и 12 мая. Финал намечен на 29 мая. Место проведения пока не названо.