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    Реал Сосьедад — Барселона. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 33-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал Сосьедад» — «Барселона»

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    Реал Сосьедад — Барселона
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    Реал Сосьедад — Барселона
    Добро пожаловать на матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Барселона».

    До матча

    Матч состоится на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Хозяева занимают на данный момент 6 место в турнирной таблице (55 очков) и продолжают претендовать на еврокубковые места в следующем сезоне.

    Беспроигрышная серия «Реал Сосьедад» составляет 5 матчей, последний раз клуб из Сан-Себастьяна проигрывал с 5 марта — на выезде мадридскому «Реалу» (1:4). «Барселона» в свою очередь прервала свою беспроигрышную серию из 15 матчей, уступив в 32-туре «Кадису» — 0:1.

    Для подопечных Хави теперь идет борьба за Лигу Чемпионов в следующем сезоне, на данный момент «Барселона» третья, набрав 60 очков в 31 матче. Между сегодняшними соперниками сейчас разница в 5 очков, встреча обещает быть очень упорной.

    За ходом сегодняшнего матча вы можете следить в нашем онлайне, начало — в 22:30 по московскому времени.

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