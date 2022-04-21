Реал Сосьедад — Барселона. Онлайн

Добро пожаловать на матч 33-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Барселона».

До матча

Матч состоится на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Хозяева занимают на данный момент 6 место в турнирной таблице (55 очков) и продолжают претендовать на еврокубковые места в следующем сезоне.

Беспроигрышная серия «Реал Сосьедад» составляет 5 матчей, последний раз клуб из Сан-Себастьяна проигрывал с 5 марта — на выезде мадридскому «Реалу» (1:4). «Барселона» в свою очередь прервала свою беспроигрышную серию из 15 матчей, уступив в 32-туре «Кадису» — 0:1.

Для подопечных Хави теперь идет борьба за Лигу Чемпионов в следующем сезоне, на данный момент «Барселона» третья, набрав 60 очков в 31 матче. Между сегодняшними соперниками сейчас разница в 5 очков, встреча обещает быть очень упорной.

За ходом сегодняшнего матча вы можете следить в нашем онлайне, начало — в 22:30 по московскому времени.