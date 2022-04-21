Плиев: «Алания» играет в атакующий и даже наглый футбол с большой самоотдачей

Полузащитниквысказал мнение о сопернике бело-голубых по полуфинальному матчу Кубка России-2021/22 — владикавказской

«Нам попался очень хороший соперник, что они и доказали в игре с "Зенитом". Будем готовиться, отдадим все силы, чтобы выйти в финал.

Мы играли с "Аланией" на сборах, и та встреча тоже была непростой. Команда играет в атакующий и где-то даже наглый футбол с большой самоотдачей.

Не сомневаюсь, что встреча будет интересной, тем более что мы играем дома при своих болельщиках», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Добавим, что в другой паре сыграют московский «Спартак» и «Енисей». Матчи этой стадии турнира пройдут 11 и 12 мая.