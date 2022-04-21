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    Полузащитник «Алании» Гиоргобиани: Смотрелись лучше «Зенита», потому что пытались играть в футбол

    Футбол Алания Зенит Кубок России Футбол России
    Вингер «Алании» Николай Гиоргобиани прокомментировал победу над «Зенитом» в четвертьфинале Кубка России.

    Николай Гиоргобиани
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    Николай Гиоргобиани

    Гиоргобиани стал автором одного из голов в основное время, отличившись ударом со штрафного незадолго до финального свистка.

    «Мы по игре смотрелись лучше "Зенита", потому что пытались играть в футбол: выходили низом, прессинговали, старались не дать "Зениту" демонстрировать свою игру.

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    • Они привыкли, что их никто не прессингует, с ними никто высоко не играет, и они все время с мячом. Мы поборолись атаками, сыграли в высокий прессинг, не дали им передохнуть и сыграть в собственный футбол.

    Я думаю, что в этом и был наш успех», — приводит слова Гиоргобиани «Чемпионат».

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