Полузащитник «Алании» Гиоргобиани: Смотрелись лучше «Зенита», потому что пытались играть в футбол

Вингер «Алании»прокомментировал победу надв четвертьфинале Кубка России.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Николай Гиоргобиани Фото: region15.ru

Гиоргобиани стал автором одного из голов в основное время, отличившись ударом со штрафного незадолго до финального свистка.

«Мы по игре смотрелись лучше "Зенита", потому что пытались играть в футбол: выходили низом, прессинговали, старались не дать "Зениту" демонстрировать свою игру.

Они привыкли, что их никто не прессингует, с ними никто высоко не играет, и они все время с мячом. Мы поборолись атаками, сыграли в высокий прессинг, не дали им передохнуть и сыграть в собственный футбол.

Я думаю, что в этом и был наш успех», — приводит слова Гиоргобиани «Чемпионат».