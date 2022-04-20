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    Гогниев: Игра с «Зенитом» показала, что «Алания» может играть в РПЛ

    Футбол Алания Кубок России Футбол России Зенит
    Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал выход своей команды в полуфинал Кубка России.

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    В четвертьфинале «Алания» в серии пенальти обыграла «Зенит» (2:2, 6:5).

    «Очень хороший матч. Да, последние 20 минут второго тайма мы физически подсели. Ребятам очень тяжело играть на таких скоростях. Конечно, моя команда доказала, что она самая сильная.

    Хочу поздравить болельщиков. Мы на этом не останавливаемся, будем двигаться дальше.

    Что касается штрафных, то мы их наигрываем 1,5 месяца. Дело в том, что все команды изучают друг друга.

    И "Зенит" смотрел наши штрафные и знал, кто каким номером бьет. Мы усыпили бдительность соперника, когда пробил второй игрок, а не шестой-седьмой, как обычно.

    Кстати, насколько я знаю, сегодня все наши игроки автоматически стали мастерами спорта. Работа просто так не уходит. Хочу сказать, что Олимп-ФНЛ — непростой турнир.

    В РПЛ скорости в разы выше, но были готовы к этому. Но нам хочется играть в РПЛ. Эта игра показала, что мы можем», — цитирует Гогниева «Матч ТВ».

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